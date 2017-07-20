В КПРФ называют «фальшивыми» как кандидата в депутаты на 21-м округе в Новосибирске, так и его подписи. Уже пожаловались в полицию.

По мнению новосибирского обкома КПРФ, подписи за выдвиженца «Коммунистов России» в заксобрание Новосибирской области на округе №21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска) слишком «чистенькие, аккуратные». Кроме того, они были собраны подозрительно оперативно, с точки зрения юриста избирательного штаба КПРФ Богдана Кучеренко. «С 30 июня по 13 июля, более чем 100 подписей в день, в период летних отпусков», — говорится на сайте новосибирских коммунистов.

Также обком указывает на «аномалии» почерков. И заявляет, что «в распоряжении избирательного штаба КПРФ уже есть как минимум одно заявление человека, который не подписывался за «комросса», хотя его подпись есть в предоставленном в комиссию подписном листе».

Эти сведения КПРФ передали в полицию.

Напомним, довыборы в законодательное собрание Новосибирской области проводятся, так как коммунист Артем Скатов сдал мандат, когда ушел в вице-мэры.

Всем кандидатам, кроме представителей четырех парламентских партий («Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России») и «Родины», для регистрации нужно собрать не менее 1800 подписей.

«…на выборах в законодательное собрание в 2015 году весь список «Коммунистов России» был снят областной избирательной комиссией как раз из-за большого количества выявленных подделок. Так что возможно повторение этой ситуации и в отдельно взятом 21-м округе», — настаивают в новосибирском обкоме КПРФ.

От КПРФ на округе № 21 выдвигается советник мэра Новосибирска, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска и экс-депутат трех созывов ЗС Сергей Клестов. От «Коммунистов России» инженер 2-ой категории Новосибирского государственного технического университета 29-летний Виктор Куршин. Президент АО «Трансервис» Александр Бойко идет от «Единой России», от партии «Родина» — журналист, руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов. Также кампанию на округе ведет руководитель новосибирского штаба Навального Сергей Бойко.

От ЛДПР идет на выборы один из представителей руководства некоммерческой спортивной организации Илья Кононыхин. От «Справедливой России» — член «ЖКХ-контроль», член общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики, председатель товарищества собственников жилья «Зорге 145» Надежда Ланцова. От партии «Ветеранов России» баллотируется 31-летний заместитель директора ООО «Бюро Судебных Решений» Вячеслав Мельников.

Срок подачи уведомления в избиркомы о желании участвовать в сентябрьских выборах в Новосибирской области закончился 19 июля.

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