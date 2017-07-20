В Сибири более 2,7 тыс. жителей признаны обманутыми дольщиками

Вчера в Новосибирске состоялось совещание по вопросу решения проблемы «обманутых» дольщиков в субъектах Сибирского федерального округа. Меры решения проблемы предложил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Как отметил в ходе совещания, посвященному решению проблемы «обманутых» дольщиков в субъектах СФО, полпред президента Сергей Меняйло, данный вопрос для регионов Сибири весьма актуален. Так, в настоящий момент насчитывается порядка 124 проблемных новостроек в округе, а пострадавшими признано более 2,7 тыс. человек.

Не так давно, 9 июля, президент РФ Владимир Путин подписал поручение по вопросам защиты прав российских граждан-участников долевого строительства, и теперь каждый губернатор обязан обеспечить своевременную реализацию принятых планов-графиков по решению проблем «обманутых» дольщиков, регулярно информировать граждан о ходе их реализации, принимать меры по недопущению новых нарушений прав участников долевого строительства. Все это на совещании было озвучено полпредом.

По информации полпредства, за первую половину текущего года из числа «проблемных» введено в эксплуатацию только 6 домов – в Иркутске, Новосибирске, Горно-Алтайске и Омске, — тогда как до конца года планируется закончить еще 36 долгостроев.

Видя масштаб проблемы, Меняйло подчеркнул, что необходимо уделять особое внимание системной работе с застройщиками, детальному анализу их деятельности.

«Совместно с правоохранительными, контрольными и надзорными органами нужно работать на опережение, не дожидаясь появления новых проблемных ситуаций», – сказал он и добавил, что работа должна проводиться и с гражданами, чтобы они были своевременно информированы о деятельности недобросовестных застройщиков, а также о ходе решения проблем.

Итогом совещания стало заключение его участников о необходимости обновления законодательной базы на федеральном уровне.

«Поддержка участников долевого строительства – это в первую очередь мера социальной помощи. Важно создать условия, чтобы каждый «обманутый» дольщик имел возможность реализовать свои права», — резюмировал Сергей Меняйло.

К слову, в последнее время проблема «обманутых» дольщиков и жителей ветхого жилья стала активно обсуждаться в органах власти. В Новосибирске этому поспособствовали многочисленные пикеты и акции инициативных групп.

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