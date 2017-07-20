Госдума одобрила введение курортного сбора в Алтайском крае

Вчера, 19 июля, Госдума одобрила закон о курортном сборе. Новые правила будут действовать в рамках эксперимента в четырех российских регионах — в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщают РИА Новости.

Согласно документу, «курортный» эксперимент продлится до конца 2022 года, а непосредственно взимание платы должно начаться не ранее мая 2018 года. Регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря 2017 года.

В управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу ранее сообщали, что в крае уже сформирована рабочая группа по вопросу введению курортного сбора с участием представителей санаторно-курортного и туристического бизнеса, общественности и заинтересованных региональных органов власти.

«С учетом предложений членов рабочей группы сформирован проект закона Алтайского края о введении курортного сбора. На первоначальном этапе ответственность по взиманию и перечислению сбора в бюджет региона (Фонд развития курортной инфраструктуры) предполагается закрепить за средствами размещения, оказывающими услуги на территории действия сбора», — уточняют в ведомстве.

Согласно проекту ФЗ, курортный сбор не должен превышать 100 рублей за сутки пребывания. В Алтайском крае планируется ограничить эту сумму 30 рублями.

Предполагается, что собранные средства будут направляться исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

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