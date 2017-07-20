Жители Томской области могут выбрать дизайн новых остановочных павильонов

В Томской области планируется установить новые остановочные павильоны на автотрассе Томск — Аэропорт. Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи региона предлагает всем желающим выбрать для них подходящий дизайн.



Современные остановочные павильоны на этой автотрассе будут установлены в рамках проекта «Въездная группа». Об этом сообщает администрация Томской области.

По информации заместителя губернатора по промышленной политике Игоря Шатурного, главное требование к павильонам — их соответствие ГОСТам. Выбор дизайна проходит в рамках общественного обсуждения проекта.

«Остановочные комплексы должны иметь современный внешний вид и архитектурно-художественное оформление. Они должны защищать ожидающих транспорт пассажиров от ветра, дождя, снега и обеспечивать хороший обзор. Павильоны должны быть просты в уходе, устойчивы к снегозаметанию, со скамейками и урнами», — сообщается на сайте правительства региона. При этом используемые материалы должны быть вандалоустойчивы и ремонтопригодны.

Голосование проводится на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

«С учетом общественного мнения мы выберем наиболее оптимальный вариант, который станет основой при изготовлении павильонов автобусных остановок для автомобильной дороги Томск – Аэропорт», — комментирует вице-губернатор Игорь Шатурный.

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