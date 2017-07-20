4 июля губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об изменении структуры правительства Новосибирской области: вместо отдельных минсоцразвития и минтруда будет создано единое министерство труда и социальной защиты — по аналогии с федеральным уровнем.

Напомним, что после решения о ликвидации министерств представители общественных организаций и депутаты обратились к главе области с просьбой обсудить предстоящую «оптимизацию». О подробностях предстоящей реформы «Континенту Сибирь» рассказал заместитель губернатора, курирующий социальный блок правительства Новосибирской области, Александр Титков.

«КС» предлагает читателям выразить мнение об объединении министерств, приняв участие в опросе или высказав личную точку зрения в комментариях к материалу и на страницах издания в социальных сетях.

Оправдано ли объединение министерства соцразвития и минтруда в одно министерство труда и социальной защиты? Оправдано. Ситуация в сфере социальной политики в Новосибирской области неизбежно вела к этому решению

Реформа нужна, но к ее проведению стоит подходить иначе

Социальный блок правительства Новосибирской области функционирует отлично, ничего менять не нужно

Не оправдано, потому что уже работающую систему лучше лишний раз не трогать

Не думаю, что «слияние» министерств поможет хоть как-то усовершенствовать систему управления власти в Новосибирской области

Считаю, что реформа затеяна ради того, чтобы «снять» министра социального развития Сергея Пыхтина, который уже год находится на больничном

Свое мнение я выскажу в комментарии этому опросу Результаты опроса

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