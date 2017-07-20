4 июля губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об изменении структуры правительства Новосибирской области: вместо отдельных минсоцразвития и минтруда будет создано единое министерство труда и социальной защиты — по аналогии с федеральным уровнем.
Напомним, что после решения о ликвидации министерств представители общественных организаций и депутаты обратились к главе области с просьбой обсудить предстоящую «оптимизацию». О подробностях предстоящей реформы «Континенту Сибирь» рассказал заместитель губернатора, курирующий социальный блок правительства Новосибирской области, Александр Титков.
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