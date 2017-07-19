Красноярские депутаты отменили скандальный закон

В среду 19 июля в заксобрании Красноярского края прошла внеочередная сессия, где единогласным решением была принята отмена закона, увеличивающего зарплату парламентариев в два раза.

Скандальный закон, принятый в Красноярском крае 8 июня, отменен. Сегодня за это решение депутаты проголосовали единогласно. Ранее спикер заксобрания Александр Усс называл всю шумиху вокруг принятого закона искажением реальной ситуации и говорил, что скандал возник из-за непонимания. Сами же депутаты заверяли, что не знали ни о каком увеличении их зарплат в два раза, а один из депутатов подтвердил это, пройдя проверку на полиграфе.

Александр Усс в очередной раз напомнил, что зарплаты госслужащих края одни из самых низких в Сибири и законом планировалось довести его до уровня других регионов, если будут на это деньги.

«Закон предполагал доведение заработной платы не трех десятков депутатов, а всех лиц, замещающих государственные должности в Красноярском крае, до уровня, который давно достигнут в большинстве субъектов Федерации, включая наших соседей (а во многих регионах он гораздо выше)», — сказал спикер заксобрания.

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