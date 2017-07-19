Сегодня замгубернатора Новосибирской области Александр Титков рассказал журналистам о том, как будет реализовываться постановление №128, которым в структуре правительства были объединены два министерства. Об этом «КС» уже писал 18 июля. Подробности — в интервью с замгубернатора, в котором он детально рассказал о предстоящем слиянии министерств.

В начале июля губернатор Владимир Городецкий подписал постановление о создании министерства труда и социального развития вместо двух действующих министерств. Ведомство будет исполнять все те же обязанности, что были у двух отдельных структур, за исключением системы средне-профессионального образования. Это направление работы будет отдано министерству образования Новосибирской области.

Как рассказал сегодня журналистам замгубернатора региона Александр Титков, исполнять свои функции новая структура сможет с сентября. Сейчас идет процесс ликвидации действующих министерств, в ходе которого под сокращение попадут около 10% сотрудников. Сокращение не коснется лишь руководителей отдела выплат пособий, которых насчитывается 47 человек. Титков также рассказал о будущей кандидатуре на пост руководителя ведомства. Так, он рекомендовал выбрать министром и. о. министра социального развития Новосибирской области Елену Бахареву. Всего же пока рассматривается около 3-4 кандидатур. Подробнее о претендентах на кресло министра уже говорилось в расширенном материале «КС».

О судьбе министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Игоря Шмидта и министра социального развития Сергея Пыхтина пока ничего не известно.

Проект Положения о новом министерстве рассмотрят на одном из ближайших заседаний областного правительства и только после этого губернатор примет решение о назначении министра. Как сообщал «КС», министр сможет работать в статусе исполняющего обязанности, пока его не утвердят депутаты законодательного собрания.

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