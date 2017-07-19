Омские депутаты приняли отставку мэра Вячеслава Двораковского

На пленарном заседании в горсовете Омска депутаты приняли окончательное решение. Большинство голосов было отдано за отставку омского мэра.

В горсовете Омска завершилось обсуждение отставки главы города Вячеслава Двораковского. Большинством голосов Двораковский будет вынужден покинуть кресло градоначальника: 19 депутатов проголосовали за его отставку. Против сложения полномочий Двораковским было 12 парламентариев.

Сам мэр чувствовал в себе силы для продолжения работы, и его заявление не было зарегистрировано в канцелярии горсовета. Такими сведениями располагает депутат Юрий Федотов. Теперь же заявление об отставке должно пройти регистрацию. Очевидно, что голосование разрешилось именно таким образом из-за требования администрации президента. В свою очередь депутат Алексей Саяпин заступился за уволенного главу города, заявив, что хочет обратиться к Кремлю: «Каким бы хорошим или плохим ни был мэр, всё зависит от бюджета. В Омске бюджет нищебродский, поэтому прошу обратить внимание на Омск».

В ближайшее время в городском совете решат, кто будет исполнять обязанности мэра до выборов.

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