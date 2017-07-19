Мэр Омска рассказал о причине написания заявления об уходе

Заседание омского горсовета подошло к рассмотрению вопроса об отставке главы города Вячеслава Двораковского. По словам мэра, за этим стоит Кремль.

В среду заседание городского совета Омска началось с заявления мэра Вячеслава Двораковского о сложении полномочий, несмотря на согласие, данное ранее, поработать до ноября, когда выберут нового главу. Затем рассмотрение этого вопроса было отложено до конца заседания.

Когда депутаты после обсуждения других вопросов, числящихся в повестке, подошли к заявлению об отставке мэра, Двораковский рассказал, что этого потребовала администрация президента.

В свою очередь парламентарии адресовали мэру вопрос о его готовности исполнять обязанности до осени. Вячеслав Двораковский ответил, что чувствует в себе силы продолжать работать, если горсовет не примет его отставку.

Позже, после перерыва, на комитете по регламенту депутаты проголосовали за отставку, но окончательное решение будет принято во время продолжения пленарного заседания.

К слову, ранее Кремль выступал за продолжение работы нынешнего главы города до избрания нового, но позже, как заявляет Вячеслав Двораковский, было выставлено обратное требование. Возможно, администрацию президента не устроила ставшая известной в начале июля история с миллионными премиями омскому градоначальнику в то время, когда бюджет города испытывал дефицит.

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