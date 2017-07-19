«Калина-Малина» в Новосибирске станет сетью

Фермерский кооператив «Калина-Малина» на текущей неделе открывает вторую точку в Новосибирске – магазин расположится на площади Калинина.

Как стало известно «КС», фермерский кооператив «Калина-Малина» планирует открытие второй точки в Новосибирске в пятницу, 21 июля. Магазин будет расположен на площади Калинина, в здании, где также работает фирменный магазин «Кудряшовского мясокомбината».

Директор по маркетингу сети магазинов «Калина-Малина» Андрей Шавнев сообщил, что вторая точка откроется под собственным управлением компании и займет площадь более 200 кв. метров. Основной ассортимент магазина — молочная и мясная продукция, сыры, яйца, продукты пчеловодства, овощи, орехи, ягоды, грибы, кондитерские изделия фермерских хозяйств Сибири. В частности, фермеров из Новосибирской области. В новом магазине будет также сделан акцент на кондитерские изделия из натуральных ингредиентов.

До конца года «Калина-Малина» планирует открыть в Новосибирске порядка пяти точек. «На Новосибирск у нас большие планы. Наряду с Кемерово и Красноярском он входит в три якорных города для дальнейшего развития сети», — уточнил Андрей Шавнев.

На данный момент сеть «Калина-Малина» представлена в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и в Красноярском крае, насчитывает в общей сложности более 70 магазинов. Фермерский кооператив «Калина-Малина» основан в августе 2014 года, руководитель проекта — Артем Волков, сын Анатолия Волкова, владельца Крестьянского хозяйства Волкова А.П.

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