Пожар, который произошел 13 июля на базе детского отдыха «Оазис» в Новосибирской области, может иметь далеко идущие последствия для всех тех, кто допустил такое ЧП. Родители возмущены происходящим и намерены обратиться к губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому с просьбой провести экспертизу и объективно расследовать причины возгорания, а также рассчитывают получить материальную компенсацию от владельцев базы.

Напомним, что на прошлой неделе в Ордынском районе Новосибирской области сгорел дотла трехэтажный корпус базы отдыха «Оазис». В нем размещалось 32 человека, включая детей. Инструкторы успели эвакуировать всех детей, поэтому в итоге никто не пострадал. Однако вместе со зданием сгорели все вещи и документы отдыхающих.

По словам организатора заезда Анны Данилюк, в начале июля молодые спортсмены отправились на сборы на базу отдыха в село Абрашино Ордынского района. 28 детей и 4 взрослых заселили в трехэтажное деревянное здание. На 13 июля был назначен день выезда.

Накануне вечером на базе начались проблемы с проводкой, сгорело два электроприбора постояльцев. На несколько часов был отключен свет. Позднее электропроводкой занялся разнорабочий базы и свет дали. Вскоре отдыхающие легли спать.

Около 5 утра дежуривший старший тренер Александр Маринов почувствовал запах дыма и забил тревогу. Он разбудил еще троих взрослых, находящихся в загоревшемся корпусе и они начали эвакуацию детей. Пожарная тревога, по словам Анны Данилюк, не сработала.

Большинство детей спали на первых двух этажах. Из-за густого дыма на лестнице тренеры приняли решение спуститься на второй этаж по балкону. Эвакуационные выходы были заперты на ключ, утверждает собеседница «КС». Ребенка Анны Данилюк пришлось скинуть с балкона третьего этажа на руки Александра Маринова.

Балконную дверь на втором этаже не удалось открыть, выбить стекло тоже не получилось. В итоге Александр Маринов вернулся в здание по задымленной лестнице и выбил дверь изнутри тумбочкой. Таким образом, детей удалось эвакуировать через балкон. Их также вытаскивали через окна первого этажа, так как центральный вход к тому времени уже был охвачен огнем. Тренерам удалось спасти всех постояльцев корпуса. Сотрудники базы пришли уже после эвакуации, утверждает Анна Данилюк.

В скором времени приехали дежурные караулы из Чингисского и Нижнекаменского отдельных пожарных постов пожарной части № 114 государственной противопожарной службы НСО. «Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили полностью охваченное огнем трехэтажное здание из бруса», — говорится в сообщении пресс-центра ГУ МЧС России по НСО. Пожар удалось потушить, теперь дознаватели МЧС уточняют причину возгорания. По предварительной версии, озвученной корреспонденту «КС» отделом информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по НСО, «пожар произошел по электротехнической причине». Как заметил Александр Маринов, на первом этаже загорелась проводка, огонь начался со стороны столовой.

Управляющий базы отдыха Александр Петров, по словам Анны Данилюк, дает СМИ неверную информацию. Так, мужчина утверждает, что пожарная сигнализация сработала, а также, что сотрудники базы эвакуировали детей через запасные входы. Родители детей, отдыхавших на базе, возмущены происходящим и намерены обратиться к губернатору области Владимиру Городецкому с просьбой провести экспертизу.

Случившееся ЧП вынесено в повестку совещания по обеспечению безопасного отдыха детей и взрослых на базах отдыха НСО и в муниципальных лагерях, которое пройдет 19 июля в совете депутатов Новосибирска. Об итогах заседания подробно сообщит корреспондент «КС».

Стоит отметить, что направление детского отдыха в НСО в настоящее время курирует министерство соцразвития. По словам и.о. министра социального развития НСО Елены Бахаревой, на сегодня в детских лагерях отдыхает порядка 7 тысяч детей. С начала летней оздоровительной кампании 2017 года отдохнуло более 17 тысяч детей области.

Сама Елена Бахарева заверила, что контроль за организацией заездов в загородные организации отдыха детей и их оздоровления в регионе по ее словам осуществляется «в каждодневном режиме». «Особое внимание уделяется безопасности детей, в частности, на постоянном контроле находится ситуация с кадровым обеспечением детских лагерей», — цитирует Елену Бахареву пресс-служба губернатора НСО.

Напомним, что в июле 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объявил об объединении минсоцразвития и минтруда в целях оптимизации системы управления региона и упрощения работы с федеральным министерством труда и соцзащиты. Это решение вызвало большой резонанс среди общественных организаций и депутатского корпуса НСО. О будущей реформе в недавнем интервью «КС» рассказал заместитель губернатора НСО Александр Титков. По его словам, в новом ведомстве сохранятся все полномочия и функции минсоцразвития.

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