Жалобу руководства международного новосибирского аэропорта на неприятный запах отходов животноводства рассмотрели в областном департаменте. Подробностями с журналистами поделился глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко на пресс-конференции 19 июля.

В конце июля руководство аэропорта Толмачево направило обращение в адрес правительства Новосибирской области с просьбой решить проблему неприятного запаха отходов животноводства, на который жалуются пассажиры новосибирского аэропорта. Как заверил журналистов начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Юрий Марченко, до конца года будут определены точные причины этого запаха, а также будут найдены пути решения возникшей проблемы, включающие меры от рекультивации земель до закрытия источника запаха.

К слову, запах ощущается не только в терминалах и на летном поле аэропорта, но и в других районах Новосибирска, в том числе и Центральном. Такие жалобы поступают в администрацию региона. Юрий Марченко сообщил, что этой проблемой занимается сейчас специальная группа, и отметил, что тем не менее этот запах не оказывает реального негативного воздействия на организм человека, а вызывает лишь вызывает «широкую гамму неприятных ощущений».

«Пока все сходится к зоне действия Кудряшовского свинокомплекса. Но должна закончить работу межведомственная функциональная группа. Сейчас идет оценка и формируется доказательная база. Ситуация непростая, но, тем не менее, решаемая», — сказал Марченко журналистам.

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