Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обещал жителям Академгородка сквер на участке, зонирование которого согласно подготовленным в мэрии документам предполагает не сквер, а ТРЦ.

Аукцион на право аренды земельного участка между ул. Демакова и Российской в Советском районе Новосибирска отменен. Корреспондент «КС» выяснял, что планируется построить на спорном участке, и что на самом деле можно строить согласно имеющимся документам.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть в конце июня текущего года посетил Советский район и пообещал жителям микрорайона «Щ» благоустроенный сквер на месте пустыря между ул. Демакова и Российская. Затем выяснилось, что в территориальном управлении Росимущества Новосибирской области эту площадку собираются выставить на аукцион, на что жители ответили митингом. И только на этом этапе на всех уровнях стартовало активное обсуждение темы застройки пустыря, однако, как выяснил «КС», сама ситуация начала развиваться значительно раньше.

До 2014 года на части этой площадки работал рынок. В 2012 году Сибирское отделение Российской Академии наук (СО РАН) отказалось продлевать договор с арендаторами. К 2013 году последние торговцы ушли, и рынок закрылся. Тогда Владимир Городецкий, будучи мэром города, анонсировал, что на этом месте планируется строительство торгово-спортивного развлекательного центра со сквером. Инвестора глава города не назвал. По данным «КС», им мог быть генеральный директор компании «Рембыттехника» Сергей Данильченко, выступающий в том числе и как девелопер.

Впрочем, этот проект так и не был реализован. Участок до сих пор находится в федеральной собственности.

29 июня текущего года мэр Новосибирска во время выездного совещания в Советском районе сообщил жителям окрестных домов, что пустырь между ул. Демакова и Российской будет благоустроен. Правда, Анатолий Локоть пообещал не ТРЦ, который когда-то планировался, а сквер. При этом стоит отметить, что информация о том, что в Росимуществе готовятся к проведению аукциона на право аренды этой земли, появилась на сайте ведомства за два дня до визита мэра в Академгородок, 27 июня. Объявление гласило, что 8 августа состоится аукцион на заключение права аренды земельного участка в Советском районе с ориентиром на жилое здание по ул. Иванова, 30 площадью 25 тыс. кв. м. Начальная цена аукциона – 17, 63 млн. руб. Разрешенное использование земли – размещение «многофункциональных зданий и комплексов, включающих помещения различного назначения», следовало из аукционной документации на право аренды участка, которая была размещена на сайте Росимущества.

Известие об этом, распространившееся после рабочей поездки главы города, взбудоражило не только жителей микрорайона «Щ», которые на 17 июля назначили проведение митинга, но и самого мэра. Анатолий Локоть выразил недоумение: «Неожиданно появилась информация, что указанный земельный участок выставлен на аукцион. Как вы знаете, один из приоритетов развития нашего города – зеленые зоны, поэтому считаю сложившуюся ситуацию недопустимой и полностью разделяю мнение жителей района — здесь должен быть сквер», – написал 13 июля у себя на странице в Facebook мэр города. Далее он пообещал, что постарается сделать все, чтобы ситуация разрешилась в пользу новосибирцев.

17 июля стало известно, что торги отменили. Об отмене аукциона опять же на своей странице в Facebook сообщил и мэр Новосибирска. «Территориальное управление Росимущества отменило распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на пересечении улиц Демакова и Российская в Советском районе. Теперь перед нами стоит задача передать земли из федеральной собственности в муниципальную», – говорится на странице мэра. Но при этом не упоминается, что необходимо провести еще и перезонирование, иначе передача земли в муниципальную собственность не гарантирует, что на этом месте когда-нибудь действительно будет тот самый парк, о котором так мечтают жители микрорайона.

Несмотря на новость об отмене аукциона жители Академгородка, по-прежнему опасаясь возникновения очередного жилкомплекса или ТРЦ, митинг все равно провели. По оценкам полиции, акция собрала порядка 250 человек. Во время митинга участники приняли резолюцию о передаче земли в ведение муниципалитета и перезонировании из зоны общественной застройки (ОД-1) в зону рекреационно-ландшафтных насаждений (Р-2).

Действительно, прежде чем обустроить сквер, муниципалитету следует перевести землю из федеральной собственности в муниципальную, перезонировать из зоны общественно-деловой застройки, предполагающей и жилищное строительство, в зону Р-2. Для перезонирования необходимо провести публичные слушания и поставить этот вопрос на голосование на сессии совета депутатов Новосибирска. Ближайшая сессия горсовета состоится не ранее сентября.

Поскольку аппарат мэрии не спешил этим заняться в то время, как градоначальник давал обещания жителям, в сложившейся ситуации важно услышать комментарий Анатолия Локтя, что он думает о выявленном расхождении слов и дел, и не считает ли он, что его сотрудники сознательно вводили его в заблуждение, провоцируя конфликт, которого можно было бы избежать. «Континент Сибирь» направил соответствующие запросы в мэрию города, так же как и в территориальное управление Росимущества по Новосибирской области, однако на момент подготовки материала комментарии еще не были получены.

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