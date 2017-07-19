На заседании омского городского совета 19 июля мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил о желании уйти в отставку уже в ближайшее время. Заявление, ставшее неожиданностью для парламентариев, уже подано.

Недавно сообщалось, что мэр Омска Вячеслав Двораковский, полномочия которого прекратились еще неделю назад, продолжит исполнять свои обязанности до момента избрания нового мэра в ноябре.

Однако сегодня на заседании горсовета Двораковский подал заявление о сложении полномочий, что стало неожиданностью для парламентариев. На их вопрос о причине такого решения, мэр ответил, что обо всем расскажет во время рассмотрения вопроса, который в повестке решено рассмотреть последним.

Весной 2017 года в Омске уже планировались выборы мэра Омска, но они были признаны недействительными, поскольку все претенденты сняли свои кандидатуры.

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