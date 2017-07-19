До 31 августа в Новосибирске благоустроят 126 дворов на федеральные деньги

В Новосибирске идут работы по благоустройству дворов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект предполагает ремонт на 126 территориях (дворы 184-х многоквартирных домов).

В 2017 году на благоустройство дворовых территорий в Новосибирске направлено 450 млн руб.: по 100 млн руб из городского и областного бюджетов, и 250 млн руб – из федерального.

Работу подрядчиков на ряде объектов проконтролировал лично мэр Анатолий Локоть в рамках выездного совещания. «В этом году мы работаем по двум программам благоустройства дворовых территорий – городской и федеральной. По городской программе работы начались раньше, потому что конкурсные процедуры провели быстро. В некоторых местах благоустройство уже на стадии завершения. К федеральной программе приступили сейчас, потому что технология разыгрывания конкурсов, подготовительные работы и согласование с жителями потребовали времени», — прокомментировал глава города.

«Контроль многосторонний. В первую очередь жильцы, мы их ориентируем по требованиям, поэтому они знают, что и как должно быть сделано. Помимо совета дома, это делают технические специалисты управляющей компании и эксперты департамента мэрии. Также депутаты проверяют те объекты, которые делаются по их наказам», – прокомментировал эту работу советник мэра Новосибирска Сергей Клестов.

Также мэр Анатолий Локоть отметил, что в этому году на благоустройство дворов выделено в четыре раза больше денег, чем в прошлом. «Кратное увеличение финансирования и объемов работ – для Новосибирска это очень серьезный шаг. Мы планируем существенно продвинуться в решении вопроса благоустройства дворов. Новосибирцы должны это почувствовать», — сказал он.

Работы по программе планируется завершить к 31 августа. Гарантийный срок – 3 года. При этом оценивать качество ремонта будут не только специалисты мэрии, но и жители домов.

«Мы внимательно следим за качеством исполнения работ, потому что вопрос вхождения в программу на следующий год напрямую зависит от качества работ этого года. Очень важно также, чтобы с самого начала был контакт между жителями домов, управляющей организацией и подрядчиками – тогда эффект будет положительный», — подытожил Анатолий Локоть.

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