Местное отделение «Яблока» не готово посылать своих кандидатов на сентябрьские избирательные кампании в Новосибирской области. В одной из них — в заксобрание — поддержит Сергея Бойко, руководителя новосибирского штаба Алексея Навального.

Как рассказала корреспонденту «КС» председатель новосибирского отделения «Яблока» Светлана Каверзина, своих кандидатов партия выставлять на довыборы в Новосибирске не будет. Местное отделение поддержит предпринимателя, руководителя регионального штаба Алексея Навального Сергея Бойко. Он уже уведомил избирком об участии в довыборах в законодательное собрание по округу № 21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска) как самовыдвиженец. Сейчас занимается сбором подписей.

Напомним, что «Яблоко» выдвигало Сергея Бойко в прошлом году на довыборы в совет депутатов Новосибирска (округ № 8 Заельцовский район) и в Госдуму (округ № 135).

Как пояснила корреспонденту КС» Светлана Каверзина, в Новосибирске «Яблоко» реализует много проектов. «С городом бы разобраться. Мы тянем очень много проектов, практически во всех актуальных вопросах развития города участвуем. Каждый активист на своём участке гражданского фронта. Решение этих вопросов важнее, чем участие в выборах на территориях, которые мы плохо знаем», — отметила лидер местного «Яблока».

Также она подчеркнула, что основной прицел партии — это совет депутатов Новосибирска (выборы следующего созыва намечены на 2020 год). «Наш горизонт планирования очень далёк. Но в кампании выборов мэра и других тоже участвовать будем», — резюмировала Светлана Каверзина.

Срок подачи уведомления в избиркомы о желании участвовать в сентябрьских выборах в Новосибирской области заканчивается сегодня, 19 июля.

Всего на 10 сентября, единый день голосования, по Новосибирской области запланировано 12 избирательных кампаний, разыгрываются 36 мандатов. Помимо регионального заксобрания и совета депутатов Новосибирска, дополнительные выборы пройдут в советы депутатов Чистоозерного и Баганского районов, Леснополянского сельсовета в Коченевском районе, в Куйбышеве и Черепаново. Также кампании запланированы в Болотнинском и Искитимском районах Новосибирской области. Жители Карасука выберут новый созыв горсовета из 18 депутатов.

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