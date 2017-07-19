В обновленном правительстве Хакасии прошло первое заседание

После реорганизации правительства республики Хакасия накануне прошло его первое заседание в обновленном составе, сообщается на официальном сайте региона. Последнее назначение было сделано в понедельник 17 июля.

Во вторник 18 июля в правительстве республики Хакасия состоялось первое заседание после длительного этапа реорганизации, в ходе которой произошел ряд новых назначений на пост руководителей министерств. Однако, как заметил на заседании глава региона Виктор Зимин, этот процесс все еще не завершен, и обновленная структура станет полностью функционировать после внесения ряда изменений и принятия новых нормативно-правовых актов.

«Это достаточно кропотливый и длительный процесс, который необходимо провести с соблюдением законодательства. Также требуется изменение и принятие ряда новых нормативно-правовых актов. И наша совместная задача — качественно завершить эту работу в течение года», — передали слова Виктора Зимина в пресс-службе республиканского правительства.

На заседании было подчеркнуто, что предпринимаемая оптимизация структуры сократит число министерств и порядка 130 чиновников, сэкономив бюджету региона более 1 млрд рублей в год. Так, например, уже упразднены аппарат правительства и госкомитет по тарифам и энергетике и объединены некоторые из министерств.

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