Крупный алтайский чиновник получил 8 лет колонии

Бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов приговорен к 8 годам 1 месяцу колонии строгого режима. Об этом сообщили в региональном СКР.

Экс-вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов и его супруга Татьяна Денисова заслушали приговор. Денисов, получавший с 2009 по 2016 гг. взятки от подведомственных ему образовательных учреждений на общую сумму 2,5 млн рублей, судом приговорен на 8 лет 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима, а его супруга, часто выступавшая в роли посредника при получении денег, приговорена к условному сроку на 5 лет 1 месяц.

«В качестве посредника в получении большинства взяток выступала супруга обвиняемого, которая 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в сумме 200 тысяч рублей была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», — раскрыли подробности в алтайском СКР.

В пресс-службе ведомства уточнили, что за все время расследования дела было допрошено более ста свидетелей, а при обыске арестовано имущество обвиняемых на сумму более 12 млн рублей.

Помимо срока, суд обязал супругов выплатить штраф размером в 6,2 млн рублей.

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