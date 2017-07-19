«Новотелеком» приобрел домофонную компанию в Новосибирске

ООО «Новотелеком» («Электронный город») объединился с компанией ООО «Домофон сити». Теперь он обслуживает домофоны, принадлежавшие этой фирме.

ООО «Домофон сити» обслуживает домофоны в Новосибирске с 2004 года, а с 2012 года устанавливает и квартирные видеодомофоны. Компания являлась одной из самых известных домофонных фирм в городе.

Официально домофоны перешли на обслуживание «Новотелекома» с 22 июля этого года.

Пресс-служба «Новотелекома» в ответ на запрос «КС» сообщила следующее: «В рамках расширения своего присутствия на рынке домофонов, «Новотелеком» приобрёл компанию «Домофон-Сити». Мы планируем произвести модернизацию приобретённой сети и дальше расширять территорию обслуживания домофонов».

В письме, которое компания разослала абонентам, сообщается, что «Новотелеком» будет ежемесячно проводить профилактические работы на всех домофонах.

На официальном сайте «Домофон сити» говорится, что абонентская плата для клиентов остается прежней.

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