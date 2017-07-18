ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд руб.

Из них на 1 июля текущего года приходится 1,4 млрд руб, или 47%, — на сделки в рамках программы Министерства сельского хозяйства. Наибольший объем сделок приходится на Омск (870 млн руб), Иркутск (375 млн руб) и Томск (127 млн руб).

В целом портфель сельскохозяйственного направления ВТБ в Сибири на 1 июля 2017 года превысил 8 млрд руб. Наибольшая доля этой отрасли в портфеле среди всех региональных подразделений приходится

на ВТБ в Омске и составляет 40%, рост с начала года — 7%. 13% кредитного портфеля занимает доля аграриев в подразделениях банка в Томске, 9% — в Улан-Удэ и Новосибирске.

Среди проектов, на реализацию которых были направлены льготные кредиты, — модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, закупка зерновых культур, семян и удобрений, разведение

домашней птицы, и многие другие.

Наиболее масштабные проекты реализованы с компаниями: ГК «Деревенское молочко» (Томск), ООО «Ястро», ООО Сибирская мука», ООО «ВНИМИ-Сибирь», АО «Нива» (Омск), АО «Ангарская птицефабрика»,

СХ ПАО «Белореченское» (Иркутск).

«Банк ВТБ является проводником большинства государственных программ в поддержку отечественных производителей, — прокомментировал руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов. — Участие в программе Министерства сельского хозяйства при поддержке банка ВТБ, я уверен, для многих предприятий аграрного сектора позволит решить как краткосрочные, так и инвестиционный задачи».

Программа льготного кредитования направлена на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter