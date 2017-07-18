В министерстве строительства Новосибирской области готовы внести необходимые изменения в региональное законодательство и подписать соглашения о восстановлении прав граждан.



Напомним, что 78 дольщиков долгостроя по ул. Тульская, 80-82 лишились своих прав на жилье. Инвесторы подписали предварительные договоры с генподрядчиком ООО «Стройцентр» без ведома застройщик – ООО «Баутехни-Т». Более подробно о ситуации «КС» писал в материал «Как поссорились застройщик с генподрядчиком».

По сообщению заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра строительства Сергея Боярского, для разрешения ситуации, связанной со строительством дома по ул. Тульской, 80-82 в г. ведомством подготовлен законопроект «О внесении изменений в статью 1 Закона Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменений в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» и соглашение, предполагающее восстановление прав граждан.

По словам Сергея Боярского, данное соглашение 14 июля было предложено для подписания на общем собрании граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр». В настоящее время с несколькими гражданами это соглашение уже подписано, отмечают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На данный момент в регионе насчитывается 49 проблемных объектов, пострадавшими числятся 1264 человека.

Накануне, 17 июля, обманутые дольщики с у. Тульской сообщили о проведении пресс-конференции 19 июля, также было заявлено о возможном возобновлении голодовки. Но как сообщил корреспонденту «КС» председатель ЖК «Тульская» Вячеслав Лебедев, из-за переноса встречи с губернатором сдвигается и дата проведения мероприятия. Также он сообщил, что инициативная группа дольщиков всю неделю проводит серию пикетов у здания правительства Новосибирской области. Сегодня дольщики устроили акцию после окончания пикета жителей ветхого и аварийного жилья.

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