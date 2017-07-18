Жители аварийного жилья в Новосибирске вновь провели пикет

Около правительства Новосибирской области 18 июля жители ветхого и аварийного жилья провели очередной пикет. По их мнению, губернатор оказывает давление на суд.



Напомним, 6 июля жители ветхого жилья совместно с обманутыми дольщиками организовали пикет у здания областной прокуратуры и на площади Ленина. 18 июля у здания облправительства напротив памятника архитектору Андрею Крячкову пикетчики собрались вновь. Члены координационного совета по расселению из ветхого и аварийного жилья не могу получить жилье. На этот раз на пикет вышли порядка 20 человек.

По мнению собравшихся, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий оказывает давление на суд, для того, чтобы инстанция не удовлетворяла требования проживающих в ветхом и аварийном жилье. Как утверждают пикетчики, решение Октябрьского районного суда в пользу семьи Ветровых было отменено после обращения губернатора.

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