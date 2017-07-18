В банке «Енисей» выявлена недостача на более чем 7 млрд рублей

Инвентаризация имущества банка «Енисей», которая завершилась 13 июля, выявила недостачу на 7,3 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Многомиллиардная недостача выявлена в красноярском банке «Енисей», который был признан банкротом в апреле 2017 года. Сумму размером в 7,3 млрд рублей выявило АСВ по итогам инвентаризации банка.

«Наибольшая сумма недостачи в размере более 7 млрд рублей приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов», — пишет АСВ в своем отчете.

Недостача по кредитам физическим лицам составила 23,36 млн рублей, а остальная часть суммы приходится на ценные бумаги и основные средства организации. Кроме собственно денежных средств, в отчете упоминается и имущество, неучтенное на балансовых счетах банка: банковское оборудование и порядка 396 единиц мебели.

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