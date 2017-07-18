«Вим-Авиа» получит в лизинг 15 самолетов MC-21

Сегодня, 18 июля в рамках открывшегося в Жуковском авиасалона «МАКС-2017», лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» и «Вим-Авиа» заключили соглашение о намерениях об условиях передачи в операционный лизинг 15 самолетов МС-21-300, сообщает пресс-служба «Вим-Авиа».

Соглашение с «Ильюшин Финанс Ко» предусматривает поставку воздушных судов MC-21-300 авиакомпании «Вим-Авиа» в течение 2021-2024 гг. в операционный лизинг на 12 лет.

Все самолеты будут оборудованы пассажирским салоном в моноклассной компоновке на 211 мест. На воздушные суда установлены канадские двигатели PW1400 или ПД-14 российского производства в зависимости от выбора авиаперевозчика.

Соглашение было подписано генеральным директором «Вим-Авиа» Александром Кочневым и генеральным директором «Ильюшин Финанс Ко» Александром Рубцовым в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, сопрезидента авиакомпании «Вим-Авиа» Рашида Мурсекаева. Основные стороны договора операционного лизинга будут согласованы и утверждены до конца 2017 года.

Флот «Вим-Авиа» на данный момент состоит из 24 воздушных судов типа Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767, Boeing777, Airbus A319 и Airbus А330. Авиакомпания базируется в московском аэропорту Домодедово.

«Ильюшин Финанс Ко» – одна из крупнейших в России авиализинговых компаний. С 1999 года организует финансовый, операционный лизинг, экспорт самолетов, рыночную экспертизу, поставки сопутствующего оборудования и послепродажное обслуживание воздушных судов.

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