Сегодня с журналистами в преддверии очередного заседания сессии Законодательного Собрания Красноярского края встретился спикер краевого парламента Александр Усс. Он прокомментировал нашумевшую новость о принятии закона, которым депутаты удвоили размер своей заработной платы.

Завтра, 19 июля, в красноярском Заксобрании пройдет девятое заседание III сессии Законодательного Собрания. Из повестки следует, что на обсуждение будут вынесены вопросы, касающиеся закона «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края». В частности, будет представлен проект закона об отмене уже принятого. Сегодня же председатель краевого парламента Александр Усс на встрече с журналистами назвал многочисленные новости о повышении зарплаты в два раза «очевидным искажением реальной ситуации». Далее он объяснил, что закон только лишь открывает возможность повышения зарплаты для того, чтобы приблизить ее уровень к среднесибирскому показателю. Кроме того, под закон попадают не все госслужащие. По его словам, лицам, замещающим госдолжности, «никакого повышения в этом году не было, нет и не будет».

Все произошедшее Александр Усс назвал грубой ошибкой, а именно то, что парламент не раскрыл, как будет работать закон.

«Учитывая, что закон не предполагал автоматического ввода его в действие, отнеслись к нему как к техническому и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях и так далее. В итоге мы имеем серьезный отрицательный резонанс. Считаю, что Законодательное Собрание, да и вся власть в целом (а это было общее согласованное решение) обязана реагировать на такого рода вещи. Это вполне нормально и естественно, а объяснять что-то задним числом — это даже как-то несерьезно», — подчеркнул в своем комментарии парламентарий.

После того, как на сессии закон будет отменен, Усс пообещал вернуться к нему осенью, поскольку он назрел для муниципальных служащих. Вместе с тем он отметил, что определять уровень заработной платы власть сама себе не может, и сказал о необходимости подключения к определению уровня заработной платы общественных структур для выработки критериев.

«Может быть, нужно провести соответствующие опросы. А затем выстроить четкий ранжир: от средней заработной платы по краю до губернатора и всех остальных — министров, аудиторов, депутатов. В этом деле, конечно, нужно наводить порядок», — уточнил Александр Усс.

Напомним, сразу после того, как закон начал активно обсуждаться в СМИ, его правомерностью заинтересовалась краевая прокуратура. Сами же депутаты заявили, что законопроект подменили в последний момент, а один из депутатов Александр Глисков даже прошел проверку на полиграфе в подтверждение своих слов. Вчера «КС» также приводил комментарий губернатора края Виктора Толоконского по поводу скандального закона.

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