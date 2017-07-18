Финансист Игорь Смуров начал работу в агентстве инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).



Игорь Смуров, известный по своей деятельности во многих крупных банках, начал работу в АИР Новосибирской области.

Как сообщили «КС» в пресс-службе АИР, Игорь Смуров занял должность замначальника департамента по инвестициям и перспективным проектам. Эта структура создана недавно, в «целях оптимизация и решения новых задач», пояснили в пресс-службе.

Игорь Смуров окончил Архангельский лесотехнический институт и Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (Москва). С 1991 по 2004 год он занимал руководящие должности в Сбербанке Архангельска и Новосибирска, а также в АКБ «Двина-Траст» Архангельска и Муниципальном банке Новосибирска. С 2005 года занимал должность главы представительства банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) в Новосибирске, затем был назначен генеральным директором филиала BSGV. С 2012 года Игорь Смуров руководил Уральским филиалом Росбанка.

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