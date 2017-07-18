В Кемерове суд приостановил работу мясокомбината

Недопустимые условия для производства обнаружили специалисты Россельхознадзора на одном из кемеровских мясокомбинатов. Производство закрыто на 15 суток, сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Внеплановую проверку Россельхознадзора не прошел один из мясокомбинатов в Кемерове. По информации источников «Сибдепо», речь идет об ООО «Март». Предприятие по решению суда не сможет работать 15 суток. На такой срок судебные приставы опечатали несколько помещений за выявленные нарушения.

«В цехе по переработке мясной продукции отсутствует специальный дезинфицирующий коврик, на лампах нет плафонов и защитных решеток, а на окнах отсутствуют сетки от мух. На куттере заметная ржавчина, что не позволяет проводить дезинфекцию оборудования в полной мере. Состояние гардеробной также не устроило сотрудников Россельхознадзора: верхняя и рабочая одежда находятся в одном месте, кроме этого напольная плитка в непригодном виде», — поделились результатами проверки в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

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