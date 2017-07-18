В конце прошлой недели силовики обыскали квартиры, связанные с Василием Юрченко, в Новосибирске и в Москве. Об этом на своей странице в Facebook написал глава новосибирского отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко.

Поводом для обыска в квартирах, связанных с экс-губернатором Новосибирской области Василием Юрченко, стало дело его супруги Натальи. Напомним, уже более года супруга бывшего губернатора находится в статусе подозреваемой в преступлении в миграционной сфере. В частности, ее обвиняют в неуведомлении миграционной службы о трехлетнем виде на жительство в Австрии. По словам Гладченко, супруга бывшего руководителя региона сообщала о своей визе в московский ФМС.

«Просто сообщение почему-то не дошло из Москвы в Новосибирск. И вот за это обыск сегодня был заодно и в этой уважаемой организации. По всей вероятности, Федеральную миграционную службу видят соучастниками этого «преступления века»!», — пишет Андрей Гладченко.

Силовики изъяли все электронные устройства и записные книжки в доме Василия Юрченко в Новосибирске и в квартире сына в Москве. Проведение обыска объясняется тем, что «госпожа Юрченко пожаловалась заместителю генпрокурора на волокиту следствия, которое всё продлевается и продлевается, безо всяких следственных действий. Видимо, вот они теперь, следственные действия настали», продолжает Гладченко. Тем не менее изъяты были документы, необходимые защите для подготовки к судебным прениям по делу уже самого Василия Юрченко, а постановление на данный обыск было подписано судьей, заслушивавшей показания экс-губернатора, отправленного в отставку президентом РФ в связи с утратой доверия.

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