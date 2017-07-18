Благоустройством набережной в Новосибирске займется концессионер снегоплавильной станции

Сегодня на сайте госзакупок появился официальный протокол подведения итогов электронного аукциона по выбору подрядчика для благоустройства Михайловской набережной в Новосибирске.

На участие в торгах по благоустройству Михайловской набережной в Новосибирске было подано две заявки от ООО «Перлит-Строй» и ООО «Новосибдорстрой». Победителем аукционная комиссия под председательством начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова признала компанию «Перлит-Строй».

«Заявка «Перлит-Строй» подана ранее других заявок на участие в электронном аукционе», — говорится в опубликованном протоколе.

К слову, у данной компании с новосибирской мэрией сейчас действует концессионное соглашение на строительство снегоплавильных станций сроком в 14 лет. Договор по благоустройству набережной, напомним, будет заключен не ранее 31 июля.

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