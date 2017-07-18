S7 наращивает частоту рейсов из Новосибирска в Китай

Авиакомпания S7 Airlines открыла дополнительные рейсы по маршруту Новосибирск – Пекин – Новосибирск, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево.

Рейс S7 863 Новосибирск – Пекин выполняется в среду, четверг и пятницу в 20:35. Обратный рейс S7 864 Пекин – Новосибирск вылетает по четвергам, пятницам и субботам в 02:50 и прибывает в аэропорт Толмачёво в 06:35. Рейсы выполняются наряду с существующим ежедневным рейсом, вылетающим из Новосибирска в 23:50.

Отметим, что с января по май 2017 года аэропорт Толмачёво обслужил 12 765 трансферных пассажиров из Китайской Народной Республики, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прямой поток туристов из КНР вырос на 12,8%.

На данный момент из новосибирского аэропорта выполняются регулярные рейсы в Пекин (летом частота увеличивается до 10 рейсов в неделю), Урумчи, Шанхай, Гонконг (в зимний период), Харбин. В этом году сеть направлений Китая расширяется за счёт возобновления с июня регулярных рейсов в Шанхай. Основными авиаперевозчиками, обеспечивающими развитие перевозок на направлениях из КНР в Новосибирск, являются S7 Airlines (Пекин, Урумчи, Шанхай, Гонконг), «Уральские авиалинии» (Харбин) и China Southern Airlines (Урумчи).

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