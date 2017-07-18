База отдыха премиум-класса выставлена на продажу в Республике Алтай

Туристический комплекс «Медвежья гора», расположенный в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, выставлен на продажу за 800 млн рублей. База неоднократно входила в рейтинги лучших турбаз Алтая премиум-класса по версии «КС».

База отдыха «Медвежья гора» с собственным мараловодческим хозяйством выставлена на продажу в Республике Алтай. Общая площадь хозяйства, согласно данным объявления, составляет 5664 га, в состав которых входит 716 га земли сельхозназначения, (1928 га земли находятся в собственности, 3736 га земли в аренде до 2053 года). Земля расположена на высоте 1300-2000 метров над уровнем моря.

Туристический комплекс входит в топ-10 турбаз Горного Алтая премиум-класса. На территории расположены три коттеджа VIP-уровня — «Викинг», «Зимняя сказка», «Русский стиль». Также имеются деревянные домики и отдельная гостиница на 12 номеров.

«База находится в одном из красивых районов Горного Алтая — Усть-Коксинском, в 10 км от села Тюгурюк. Одна из его главных достопримечательностей — гора Белуха, посмотреть на которую мечтают многие туристы и альпинисты со всего мира», — рассказывала ранее «КС» менеджер по туризму курортно-туристической компании «Сибирь-Алтай» Наталья Емельяненко. Стоимость размещения на базе составляет от 5 до 40 тыс. рублей за сутки проживания.

На территории «Медвежьей горы» содержатся 200 голов самца марала (в возрасте от 3 до 10 лет), более 300 самок с телятами, крупно-рогатый скот 100 голов, лошадей 100 голов, овцы 300 голов, работает пасека на 50 ульев. Турбаза выставлена на продажу за 800 млн рублей. По информации ЕГРЮЛ, учредителями туристического комплекса являются Анна и Иван Пиряевы.

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