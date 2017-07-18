В московский арбитраж поступило исковое заявление от известной новосибирской компании «Сибмост». Мостостроительное предприятие требует взыскать почти 90 млн рублей с АО «Особые экономические зоны» (ОЭЗ).

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление, поданное АО «Сибмост». Сумма, которую мостостроитель требует взыскать с ОЭЗ, — 87,3 млн рублей. Заседание по делу пока еще не назначено, а подробностей в картотеке нет. Тем не менее можно предположить, что заявление связано с благоустройством ныне упраздненной ОЭЗ «Алтайская долина» в республике Алтай, где генподрядчиком выступал «Сибмост». В частности, новосибирская компания занималась реализацией проекта искусственного озера, строила сеть ЖКХ и дороги на территории ОЭЗ.

Ранее ОЭЗ так же обращалась в арбитраж с требованием взыскать со своего генподрядчика почти 279 млн рублей. Однако суд удовлетворил иск частично и в ноябре прошлого года решил взыскать с «Сибмоста» 127,47 млн рублей неустойки за срыв сроков строительства объектов по договору.

«Не согласившись с принятыми судебными актами, АО «ОЭЗ» и ОАО «СИБМОСТ» обратились в Арбитражный суд Московского округа с кассационными жалобами», — говорится в материалах дела.

Как следует из постановления, кассационные жалобы были оставлены без удовлетворения.

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