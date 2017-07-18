Каким будет создаваемое региональным правительством министерство труда и соцзащиты Новосибирской области? Кто может его возглавить? Как реформа связана с Сергеем Пыхтиным? Что предложат нынешним руководителям ликвидируемых ведомств? Не слишком ли «перегружен» социальный блок и насколько обоснованы претензии к областному минздраву? На эти и другие вопросы в интервью «Континенту Сибирь» отвечает заместитель губернатора Новосибирской области, курирующий в правительстве социальные вопросы, Александр Титков.

«Никаких недомолвок»

— Александр Петрович, сегодня один из самых насущных вопросов, касающихся социального блока,— слияние министерства социального развития и министерства труда.

— Губернатором принято решение о создании нового министерства труда и социальной защиты. Официально объявлено, что процесс идет через процедуру ликвидации действующих сейчас двух исполнительных органов власти — минтруда и минсоцразвития. Тех, кто причастен к работе этих структур, в том числе, самих сотрудников интересует: почему выбрана именно такая технология создания нового ведомства. Основных причин две. Первая: министерство труда, которое возглавляет Игорь Шмидт, включает большой сегмент профтехобразования. Задача состоит в его отделении и передаче министерству образования. Но объединение вместе с отделением вызывает правовые коллизии.

Вторая причина: путь ликвидации позволит приблизить сроки начала работы новой структуры. В обоих упраздняемых министерствах создана ликвидационная комиссия, которые возглавляют Игорь Шмидт и исполняющая обязанности министра соцразвития Елена Бахарева. Комиссия будет работать до увольнения последнего сотрудника, до погашения всех финансовых обязательств по договорам. Это может занять 2,5— 3 месяца. То есть де-юре новое министерство появится на рубеже сентября. Но работа по его созданию уже идет. Потому что нам нужно не только переустроить работников, но и успеть перерегистрировать необходимые документы. Я — контролирующий заместитель губернатора по исполнению этой процедуры. Зона моего особого внимания — подведомственные учреждения профтехобразования, еще 27 учреждений (дома ветеранов, дома престарелых и так далее), которые становятся подведомственными новому юридическому лицу под названием министерство труда и социальной защиты. Также стоит помнить о 47 отделах пособий и выплат в Новосибирской области. Важно успеть оформить перерегистрацию, чтобы ни на день не остановились начисления льгот, субсидий жителям. Поэтому нам важно, чтобы уже во время ликвидации дееспособное министерство формировалось и функционировало.

— Что предусматривает оптимизация?

— Я намерен вести абсолютно открытый диалог со всеми участниками процесса, никаких недомолвок. Министерство социального развития в новой структуре сохраняет все полномочия и функции в полном объеме.

В воздухе витает идея, что одна из причин реформы — якобы недостаток ресурсов на проведение эффективной социальной политики. Якобы надо что-то придумать, на чем сэкономить. Это полный бред. Оптимизация в данном случае не означала, не означает и не будет означать сокращения бюджетных средств хоть на рубль, предусмотренных на реализацию программ социальной, грантовой поддержки в Новосибирской области. Более того, уже в этом году мы наращиваем меры социальной помощи.

На приобретение жилья для детей-сирот было 150 мл р. областных и 150 млн р. федеральных средств. На последней сессии заксобрания депутаты поправками в бюджет увеличили эту сумму на 100 млн р. По динамике сокращения количества детей-сирот, нуждающихся в жилье, наверное, наша область — в тройке лучших регионов по СФО. Это очень важная тема, она — на контроле федеральных органов.

Сейчас разрабатываем и до конца года собираемся вынести на утверждение программу по улучшению матехбазы загородных оздоровительных учреждений. В хорошие для бюджета Новосибирской области годы в этом направлении было многое сделано. Потом ресурсы были ограничены. Сейчас мы увеличиваем вложения в социальную сферу, а не снижаем параметры финансирования.

— Оптимизация включает сокращение штата?

— В двух министерствах — два министра, шесть-семь заместителей, две финансово-экономические службы. Очевидно, что в единой структуре будет один руководитель, три заместителя, один финансовый, юридический, контрольный, организационный отдел. Каждый сотрудник в обоих министерствах получил уведомление о сокращении в связи с ликвидацией. Но о сокращениях в прямом смысле речи нет — только о переустройстве. По закону каждому мы всем должны предложить новое место работы и это произойдет. Разумеется, человек может отказаться.

— Идет ли речь о соответствии должностей? Как законодательство регулирует этот вопрос?

— Мы должны будем ознакомить людей с имеющимися вакансиями. Не обязательно в министерстве. Не исключаю, что предложение может касаться работы в подведомственных учреждениях, в том числе, домах-интернатах. Ничего страшного в этом нет, там тоже нужно работать.

— Сколько всего трудоустроено человек в министерстве соцразвития и в министерстве труда?

— Штатная численность министерств 254 человека.

«Еще один аргумент»

— Недавно в правительство поступили письма от обеспокоенных реформой представителей общественности и депутатов. Насколько оправдано их волнение и насколько актуальны вопросы, которые они поднимают в посланиях?

— Есть три обращения на имя губернатора. Первое пришло от руководителей общественных организаций, которые активно ведут работу в социальной сфере. Они корректно просят объяснить: как дальше будет развиваться сотрудничество с общественными организациями, не будут ли свернуты программы поддержки. Как я уже сказал: не то, что не свернутся, они будут наращиваться. Как раз сегодня (13 июля. — прим. «КС») я, как курирующий реформу вице-губернатор, с авторами письма провожу встречу.

Второе обращение — с подписями сенатора, трех депутатов заксобрания, ветеранского сообщества, руководителей других общественных организаций. Я бы назвал это письмом-предостережением. Его основной пафос: вы не ведаете, что творите, зачем вы это делаете. Подписавшие намекают о существовании определенных проблем. (Словно в правительстве о них не знают). Говорят о том, что реформа может вызвать на каком-то этапе частичную приостановку услуг социальной поддержки незащищенным слоям населения. Но я уже об этом сказал выше: мы делаем все, чтобы этого не случилось в результате перерегистрации документов.

Третье письмо поступило губернатору от депутата заксобрания, председателя Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Вячеслава Журавлева. Автор аккуратно поясняет, что его обращение — не назидание, он просит взять Владимира Филипповича тему на особый контроль: чтобы не пострадало профтехобразование и чтобы были защищены права ветеранов.

Если смоделировать обратную ситуацию: допустим, долгие годы в Новосибирской области уже работает единое министерство труда и соцзащиты. И региональное правительство предлагает их разделить и вдобавок передать профтехобразование от министерства образования в выделенное министерство труда. Не «взволновало» бы это общественность? Не сказали бы нам, что мы создаем «рога и копыта»?

Сейчас правительство сосредоточено на реиндустриализации экономики Новосибирской области. И это еще один аргумент для того, чтобы профтехобразованием занимался минобраз. Мы восстанавливаем цепочку — дошкольное, основное, профтехобразование, дополнительное и высшее образование. Все — под эгидой министерства образования Новосибирской области. Сейчас в этой цепочке профтехобразования просто нет.

— Профтехобразование и было выведено из-под министерства образования несколько лет назад вроде бы для того, чтобы улучшить ситуацию. Неудачный эксперимент?

— Думаю, у прежнего руководства минобразования были некоторые проблемы, федеральные структуры не считали достаточно качественным уровень управления образовательными процессами в Новосибирской области. Пришлось пойти на разделение, чтобы поддержать различные сектора образования. Сегодня министерство образования дает достойные результаты. Логично вернуть ему профтехобразование.

— Кроме сегмента, касающегося профтехобразования, как будут распределены в структурных подразделениях правительства полномочия минтруда?

— Весь остальной функционал — труд и занятость — переходит к создаваемому министерству труда и соцзащиты, как это предусмотрено в федеральной структуре.

«Инициатор реформы»

— В разные годы происходили структурные перемены, касающиеся органов исполнительной власти. В Новосибирске, например, объединялись три районные администрации.

— Видно это моя профессиональная доля. В свое время, когда я был вице-мэром Новосибирска, мне было поручено курировать объединительные процедуры по трем районам, я занимался созданием Центрального округа в Новосибирске. Кроме того, моей инициативой, а потом и моей задачей, было объединение в единый департамент трех юридических лиц — культуры, спорта и молодежной политики. Новое руководство городской администрации эту структуру не устранило, сегодня ее возглавляет Анна Терешкова, значит, все правильно сделано.

Сейчас мы говорим об еще более сложном процессе, затрагивающем огромное количество жителей области. Это более 800 тысяч получателей пособий и мер социальной поддержки. Кроме того, речь идет о пенсионерах, о людях, которыми занимаются общественные организации.

— Что вы собираетесь предложить Сергею Пыхтину за пост министра социального развития в ликвидируемом министерстве?

— Решение примет губернатор. Но оно может быть реализовано только после выхода Сергея Иосифовича с больничного.

— Конечно, нельзя расставлять приоритеты в соцполитике, когда действующий министр год находится на больничном. Вероятно, официально никто не скажет, что основная причина реформы — убрать Сергея Пыхтина. Но очевидно, что правительству проблему нужно было решить.

— Я — инициатор реформы. И могу вам сказать: ни на каком этапе она не была связана с Сергеем Пыхтиным. Кому, как не мне, социальному заму, видно всю несуразицу сегодняшней ситуации: на федеральном уровне функционирует одно ведомство, на региональном — два.

— Минтруда было в социальном блоке. В экономический, под руководство заместителя председателя правительства Владимира Знаткова, оно попало после ухода Кирилла Колончина.

— Совершенно неправильно, на мой взгляд, работать по принципу: с этим заместителем губернатора готов, а с этим — не буду. Так система управления не может качественно функционировать.

— Министр труда Игорь Шмидт останется или уйдет?

— Какое решение примет Игорь Викторович, сказать трудно.

«Кандидатуры обсуждаются»

— Кандидатура руководителя нового ведомства должна согласовываться с депутатами законодательного собрания?

— Планируется вынести согласование на осеннюю сессию.

— Согласование одной определенной кандидатуры?

— Да. Знаю, что в кулуарах муссировалась идея: якобы правительство может попытаться обойти процесс согласование с депутатами. Вроде бы формально такая возможность есть, потому что в Уставе Новосибирской области говорится согласовании министра социального развития. Но мы имеем дело с новым министерством труда и социальной защиты, о котором в Уставе нет ни слова. Нам в голову не приходило использовать это нюанс. Обязательно кандидатура министра будет согласована в заксобрании. До этого времени человек будет работать с приставкой «исполняющий обязанности».

— Кандидатуры уже обсуждаются. Если нельзя назвать, может быть, кого-то вычеркнуть из этого списка претендентов? «КС» писал, что среди претендентов, в том числе, — председатель комитета заксобрания по соцполитике Игорь Гришунин и его заместитель Татьяна Есипова. Всерьез говорят о Елене Бахаревой…

— Елена Бахарева проявила себя железной леди. Официально она курирует детский блок. Год назад, как началась эпопея с больничными, она стала исполнять обязанности министра соцразвития, работает все это время без выходных, без отпуска — не всякому мужику это под силу. Она показала себя надежным человеком, профессионалом, который пользуется авторитетом. Я бы не стал исключать ее кандидатуру. И, честно говоря, говорил о ней с губернатором. Но обсуждаются и другие претенденты.

— Глава администрации Дзержинского района Александр Полищук?

— Не знаю, маловероятно. Я не плету интригу. После 18 июля с губернатором будем обсуждать вопрос более обстоятельно. Владимир Филиппович многих слушает, но кадровое решение он принимает сам. Слухами, ангажированностью, давлением на него повлиять невозможно.

— Про кандидатуру Надежды Болтенко не будем спрашивать.

— Полный бред. На всем протяжении больничного Сергея Пыхтина высказывалась мысль: преследуют, потому что для кого-то подготовили место. Говорили и том, что — для меня. Я убеждал Сергея Иосифовича: нет против него заговора. Мне никто не предлагал этот пост, никогда не обсуждалось возможное мое появление на этом фланге.

«Розовых очков нет»

— Есть министры, которые руководят определенным министерством в ранге вице-премьеров.

— Знаю, что муссировалась идея: зачем нам вообще нужен социальный вице-губернатор, если министерства и так работают. Моя ключевая задача — обеспечивать межведомственное взаимодействие. Демографическая политика, организация летнего труда и отдыха, доступная среда, социализация и реабилитации инвалидов — все это комплексные вопросы, выходящие за рамки министерства соцразвития. И так с любым направлением. Профилактика ВИЧ — это ведь не только минздрав.

Не возьмусь говорить о других сферах, но социальный блок функционирует исключительно в сотрудничестве между структурами, за обеспечение которого и отвечает заместитель губернатора.

— Социальный блок — самый большой. В него вернутся полномочия от министерства труда, то есть нагрузка увеличивается. Есть еще министерство культуры, департамент спорта, управление по государственной охран объектов культурного наследия. Может быть, стоило бы что-то отделить?

— Такая идея не обсуждалась в здании правительства. Сегодняшняя модель, на мой взгляд, оптимальна, и она соответствует федеральной.

— Не так давно резонанс вызвала волна критики в адрес областного минздрава, в том числе, со стороны некоторых политических сил. Прошли проверки. Можно подвести итоги? Как вы оцениваете работу министерства здравоохранения Новосибирской области?

— Министерство здравоохранения Новосибирской области работало и работает в очень сложных условиях. Генпрокуратура поручала областному ведомству разобраться, что происходит в здравоохранении. В официальном заключении говорится, что злоупотреблений не обнаружено.

Можно было бы говорить о каких-то сбоях в управлении, если бы они носили локальный характер. Это болевая точка не только нашего региона, по доступности и качеству в российской медицине больше проблем, чем в ЖКХ.

Я не говорю, что волнение о качестве медобслуживания в регионе подогревается исключительно политическими силами. В медицине действительно много узких мест. Так, упреки по поводу доступности — объективны. Зачастую сложно попасть на прием к квалифицированным медицинским специалистам. Но элементарный недостаток поликлиник, особенно в сельской местности, сложно отнести к недостаткам управления областным министерством здравоохранения.

Кстати, на одном из ближайших заседаний правительства будет рассматриваться постановление об объявлении концессионных соглашений на возведение семи поликлиник в Новосибирске. Строительство еще одной поликлиники на Обь-ГЭСе разрабатывается по модели государственно-частного партнерства. В сельской местности пошли по пути открытия фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году будет построено 26. В позапрошлом было шесть, в прошлом — ноль

Модель обеспечения медикаментами в Новосибирской области, созданная вместе с «Новосибоблфармом», признана на федеральном уровне одной из лучших. Узким местом остается количество пунктов выдачи и сроки выдачи льготных лекарств. Лимитировано и то, и другое. Сейчас действует около восьмидесяти пунктов, работают они один-два дня в неделю, что вызывает напряжение. Поэтому люди хотят получать медикаменты впрок, но это невозможно.

— По инсулину были проблемы?

— Политика закупки разных видов материально-технического обеспечения и обеспечения медикаментами нацелена на импортозамещение, приказ Минздрава РФ рекомендует закупать отечественную продукцию. Человек привык к препарату зарубежного производства, у него такая замена вызывает отторжение, жалобы.

Министерство работает при недостаточной бюджетной поддержке. Необходимо менять тяжелое оборудование: томографы, флюрографы и так далее. А это недешево. Ремонт одного томографа — 12 млн р.

Более менее благополучная ситуация в Новосибирской области — по высокотехнологической медицинской помощи. Хватает федеральных квот для всего перечня услуг в этой сфере.

Приятно отметить, что у нас развивается медицинский туризм. К нам едут люди даже из дальнего зарубежья — из Израиля, из США. По разным причинам. Вероятно, здесь дешевле. Но с точки зрения высокотехнологической помощи все же дела обстоят неплохо.

— В какой стадии решение проблемы со строительством перинатального центра?

— За него мы бьемся, как можем. Каждый визит высокопоставленных лиц используем, чтобы показать перинатальный центр. Показали вице-премьеру Ольге Голодец, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Есть поручение министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, чтобы мы все-таки получили право войти в 2018 году в федеральную программу поддержки.

Понимаете, в чем дело: Новосибирская область — один из немногих регионов в России, принявших решение строить перинатальный центр за свой счет. В других регионах по два-по три перинатальных центра построено за счет федерального финансирования. Мы втянулись в шестимиллиардный проект за счет своего бюджета и даже не попытались войти в федеральную программу. Зачем так поступали предыдущие руководители, я понять не могу.

Федеральная программа предусматривает поэтапность: этап родовспоможения уже считается пройденным. В рамках десятилетия детства, скорее всего, будет принято решение о строительстве в регионах областных многопрофильных детских больниц. Мы выпали из первого этапа, нам хотя бы второй не пропустить. Проект есть, место под детский центр есть. Мы его показали Валентине Матвиенко, земля зарезервирована на территории перинатального центра.

Впрочем, уровень младенческой смертности у нас низкий. В позапрошлом году у нас он составлял по специальной шкале 6,2 промилле. В прошлом году — 6. В этом году в первом полугодии — 4,7. Мы весь свой ресурс используем максимально, но это не может продолжаться всегда, нам нужна федеральная поддержка.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter