Глава Хакасии согласовал кандидатуру министра культуры республики

Вчера, 17 июля, Виктор Зимин утвердил назначение на пост министра культуры республики Хакасия. Руководителем министерства стала музыковед и педагог Татьяна Чаптыкова.

В правительстве Хакасии очередное и на этот раз последнее назначение. В обновленном правительстве до 17 июля оставалось без руководителя только министерство культуры. В понедельник 17 июля глава республики Хакасия Виктор Зимин назначил министром культуры Татьяну Чаптыкову. До нее кресло министра занимала Светлана Окольникова. Новый министр до прихода в правительство работала музыковедом в Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова. Именно на этот опыт обратил внимание глава региона.

«Я уверен, что вы очень тонко знаете этот вопрос. Вы родились в этой среде, воспитывались, жили и всю свою жизнь посвятили культуре. Это одно из самых важных в республике. Знаю, что вы больны этой культурой, любите, дорожите родным регионом», — сказал на встрече с Татьяной Чаптыковой Виктор Зимин.

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