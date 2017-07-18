Игорь Левитин: у Бурятии есть центральное место во взаимоотношениях с монгольскими соседями

Помощник Президента РФ Игорь Левитин, присутствовавший на церемонии инаугурации нового президента Монголии Халтмаагийн Баттулга, заявил об особом месте Бурятии во взаимоотношениях с этой страной.



По словам Игоря Левитина, который возглавлял российскую делегацию, одной из первых встреч, организованных новым президентом Монголии, была именно встреча с представителями России. «Мы считаем это очень символично», — приводит слова помощника президента пресс-служба республики Бурятия.

Сейчас товарооборот РФ с Монголией составляют около одного млрд долларов.

При этом центральное место в развитии российско-монгольских отношений отводится республики Бурятия. Ведь это приграничный регион. «Я думаю, что у Бурятии есть центральное место во взаимоотношениях с монгольскими соседями. Есть перспективы строительства новых транспортных коридоров (речь идет о железной и автомобильной дорогах), которые выходят на Бурятию, развития туризма и сотрудничества в сельском хозяйстве. Монгольская сторона высказывала предложения об увеличении числа полос автомобильной дороги, которая выходит на Бурятию», — сообщил Игорь Левитин.

«Мы обсудили несколько вопросов, в том числе вопросы энергетики в привязке к ГЭС на Селенге, вопросы взаимодействия по сельскому хозяйству, в частности по поставке в Бурятию племенных овец и вопросы по развитию туризма. Обсудили перспективы развития туристического поезда из Китая через Улан-Батор в Улан-Удэ и развитие авиаперевозок. Принципиальных разногласий у нас нет, есть общее видение, общее понимание целей и задач, направленных на развитие взаимовыгодного сотрудничества», — рассказал исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов, который также присутстовал на встрече с новым президентом Монголии.

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