Чиновница в Кузбассе наказана на год за случайное разглашение гостайны

Бывшая чиновница из Кемеровской области передала в рекламное агентство флэшку, на которой, по ее недосмотру, находились секретные данные о развертывании войск территориальной обороны. Она была признана виновной в разглашении государственной тайны и приговорена к одному году ограничения свободы.



Ограничение свободы заключается в установлении судом ряда ограничений без заключения. Например, не уходить из места постоянного проживания в определенное время суток, не посещать некоторые места, не выезжать за пределы муниципального образования, не посещать места проведения массовых мероприятий и т.п.

Бывшая начальница мобилизационного отдела администрации города Мыски получила год ограничения свободы. Об этом сообщает ИА ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Кемеровской области.

Женщина передала в рекламное агентство «флешку» с данными об объектах, где совершение диверсий может повлечь тяжкие последствия. Данные сведения были помечены грифом «секретно». Файл был передан случайно — по недосмотру обвиненной. Но из-за ее действий сотрудник компании, который не имел допуска к секретным материалам, смог о них узнать.

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