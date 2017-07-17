Четверо из шести представителей различных партий, выдвинутых в качестве кандидатов на пост главы республики, представили в избирательную комиссию Бурятии документы для регистрации.

Листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, а также первый финансовый отчет кандидатов подали исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов от «Единой России», Сергей Дорош от ЛДПР, Батодалай Багдаев от «Коммунистов России» и Вячеслав Мархаев от КПРФ.

Из предвыборной борьбы выбыли представители региональных отделений «Российской партии пенсионеров за справедливость» Игорь Пронькинов и «Партии родителей будущего» Юрий Базаржапов.

До 26 июля избирательная комиссия Бурятии будет проверять подлинность и отсутствие совпадений подписей в поданных документах. После этого будут приниматься решения о регистрации кандидатов. Выборы главы Бурятии состоятся в единый день голосования, 10 сентября.

Ранее «КС» писал, что возглавлявший с 2007 года республику Вячеслав Наговицын подал в отставку в феврале 2017 года. Президент РФ назначил и.о. главы Бурятии Алексея Цыденова.

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