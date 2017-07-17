Виктор Толоконский в интервью Первому каналу рассказал, что отменить скандальный закон о повышении зарплат депутатам может только краевое Заксобрание, собственно, принимавшее его.

Получившую большой резонанс информацию о повышении в два раза зарплаты красноярских депутатов прокомментировал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в беседе с Первым каналом. Так, он не исключил отмены этого, уже подписанного, закона, но подчеркнул, что отменить его может только региональное Заксобрание, которое же и приняло его.

Ранее Толоконский высказывался о необходимости повышении зарплаты депутатам, поскольку в Красноярском крае они получают меньше, чем их коллеги в других регионах. По словам губернатора, зарплата красноярских госслужащих не изменялась в течение «десятка или более лет».

«Я не считаю правильным публично сейчас противопоставлять свою позицию позиции законодательного собрания, депутатам. Но вполне допускаю, что депутаты, почувствовав такую реакцию, такое отношение, примут решение вообще эту норму сейчас исключить из закона и его отменить», – сказал Виктор Толоконский в интервью.

Напомним, сразу после того, как закон начал активно обсуждаться в СМИ, его правомерностью заинтересовалась краевая прокуратура. Сами же депутаты заявили, что законопроект подменили в последний момент, а один из депутатов Александр Глисков даже прошел проверку на полиграфе в подтверждение своих слов.

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