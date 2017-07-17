В понедельник в пресс-службе администрации Кузбасса сообщили о том, что заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Евгений Бухман освобожден от должности по собственному желанию. Пока неизвестно, кто займет его место.

Напомним, Евгений Бухман исполнял обязанности замгубернатора по строительству с августа 2014 года. До этого он был заместителем мэра Новокузнецка по строительству.

Некоторые СМИ называют причиной отставки чиновника снижение объемов ввода жилья. В региональной пресс-службе причину не называют. Известно, что Евгений Бухман покинул свой пост по собственному желанию.

Кадровые перестановки в аппарате губернатора Кемеровской области Амана Тулеева уже перестали быть редкостью. В январе 2016 года в отставку ушел начальник главного финансового управления Сергей Ващенко. В сентябре прошлого года свой пост покинул первый замгубернатора Максим Макин. Напомним, чиновник попросил отстранить его от должности в связи с проводимым в отношении компании «Теплоэнерго» расследованием. Максим Макин возглавлял данную компанию с 2009 по 2012 годы, до перехода в администрацию. Кроме того, с поста заместителя главы Кузбасса ушел Дмитрий Исламов, являющийся теперь депутатом Госдумы.

В конце 2016 года в связи с уголовным преследованием были уволены вице-губернаторы Александр Данильченко и Алексей Иванов. Как ранее писал «КС», бывшие чиновники обвиняются в вымогательстве акций разреза «Инской» в Кузбассе стоимостью около 1 млрд рублей.

В марте текущего года в отставку ушла замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству Екатерина Кутылкина. 1 мая уволился вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Лазарев. Как сообщает ИА ТАСС, с 12 июля он возглавил «Юргинский машзавод».

Также в начале июля с поста начальника департамента промышленности ушел Сергей Карпунькин, в отношении которого возбуждено два уголовных дела.

Тем временем глава региона Аман Тулеев после проведенной в мае операции на позвоночнике проходит реабилитацию в одной из московских клиник.

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