В ходе публичной презентации проектов развития Михайловской набережной и Затулинского дисперсного парка 14 июля начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала о том, когда должны начаться работы на Михайловской набережной.



Напомним, что в Новосибирске ведется активная работа по благоустройству зеленых зон города. Масштабные изменения прежде всего коснутся Михайловской набережной. Этому во многом поспособствует участие в федеральной программе. «Само попадание в федеральную программу и получение 140 млн руб. на развитие набережной говорит о хорошей проработке проекта», – напомнил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 14 июля во время публичной презентации проектов.

«Меня как мэра задевает, когда я приезжаю в Томск, Омск, Красноярск, Кемерово и вижу благоустроенные набережные. В Новосибирске у нас такого нет», – посетовал мэр.

Реконструкция пройдет в два этапа и потребует порядка 300 млн руб. В рамках первого этапа, благоустроят променад, велодорожки и часть пространства перед сценой. На набережной появится специальная фан-зона.

Как рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, проведение конкурсных процедур завершается.

«17 июля у нас заканчиваются конкурсные процедуры. И в конце июля, мы наконец-то приступаем к работам на Михайловской набережной. 18-го июля начинается конкурс по озеленению набережной. И уже в конце октября мы вас планируем пригласить на реализованный совместный проект – прогуляться по новому променаду», – сообщила Анна Терешкова.

Более сотни объектов в регионе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» уже начали благоустраивать, начиная с 15 июля.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter