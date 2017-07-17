В субботу 15 июля в Новосибирской области стартовали работы по благоустройству на 139 объектах. В целом же, до 1 октября благоустройство будет проведено на 272 объектах.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, на 139 объектах в муниципальных районах Новосибирской области начато благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким, со временем эта цифра будет только увеличиваться и к 1 октября 2017 года планируется провести работы на 272 объектах. Сейчас завершаются процедуры торгов.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по двум направлениям: поддержка государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды и поддержка обустройства мест массового отдыха. Так, на первое направление выделено из бюджетов всех уровней 800 млн рублей.

«В областном центре предусмотрено благоустройство одного общественного пространства – Михайловской набережной, порядка 130 придомовых территорий, включающих 187 многоквартирных домов», — рассказали в пресс-службе областного правительства.

По второму направлению предусмотрено 10 млн рублей. Получателями этой субсидии стали город Искитим с проектом обустройства парка КиО им И.В. Коротеева и р.п. Кольцово с благоустройством лесопарковой зоны отдыха парка «Кольцово».

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