Советский районный суд Красноярска постановил продлить содержание бывшего замминистра экономического развития и региональной политики Красноярского края Надежды Маршалкиной в СИЗО еще на три месяца.

Напомним, по ходатайству адвоката экс-чиновницу 19 июня перевели под домашний арест, однако прокуратура оспорила данное решение. По некоторым данным, причиной стали угрозы старшей дочери обвиняемой в адрес одного из свидетелей по делу. В итоге Надежда Маршалкина вернется в СИЗО. Женщина находится под стражей уже 1 год 9 месяцев.

Как пишет «Первое антикоррупционное СМИ», большой срок ареста правоохранители обосновывают умышленным злоупотреблением обвиняемой права на защиту, затягиванием сроков ознакомления с материалами уголовного дела и намерением скрыться от органов следствия. Также следствие боится, что экс-чиновница может надавить на ключевых свидетелей.

Ранее «КС» писал, что бывшая чиновница обвиняется в получении двух взяток общей суммой 72 млн рублей, а также в двух эпизодах фальсификации данных для ЕГРЮЛ и двух фальсификациях решений общего собрания участников хозяйственного общества. По версии следствия, неправомерные действия Надежды Маршалкиной привели к рейдерскому захвату фирм, документы которых она подделала.

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