Гондольная канатная дорога должна была появиться на популярном горнолыжном курорте еще в прошлом году, однако проблемы с получением земельного участка затянули строительство.

До конца 2017 года компания «Канатные дороги Шерегеша» пообещала завершить строительство гондольной канатной дороги, необходимой для решения проблемы очередей. По словам представителя компании Дениса Багаева, препятствием для более раннего ввода в эксплуатацию стала проблема с земельным участком. Вопрос строительства обсуждался на инвестсовете при губернаторе Кемеровской области.

«Два года проект реализуется с переменным успехом, проблемой является получение земель. <…> Сейчас мы планируем воспользоваться процедурой включения проекта в число масштабных проектов региона, чтобы сэкономить месяц-полтора на получении земель упрощенным способом», — привели в ТАСС слова Багаева.

Замгубернатора региона Станислав Черданцев предложил компании получить землю без торгов, согласно принятому в прошлом году областному закону. Но для этого нужно в дальнейшем обеспечить поступление не менее 5 млн рублей в областной бюджет и создать не меньше 50 рабочих мест.

В свою очередь Денис Багаев рассказал, что инвестиции в дорогу составят порядка 245 млн рублей. В бюджет региона за пять лет поступит почти 16 млн рублей налогов, а рабочими местами будет обеспечено 56 человек.

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