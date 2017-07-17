Инвестор ГК «Русская кожа» начал строительство кожевенного завода в Заринске Алтайского края, мощность которого составит примерно 600 тонн сырья в месяц. Владельцы завода надеются, что город сможет получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это поможет окупить дорогостоящий проект.

В Барнауле на прошлой неделе прошла Столыпинская конференция, в ходе которой было объявлено, что в Заринске началось строительство кожевенного завода «Русская кожа Алтай». О самом проекте заговорили еще в 2014 году. Тогда инвесторы ГК «Русская кожа» предполагали запустить его в эксплуатацию в 2017 году, но сейчас сроки запуска сдвинулись – ноябрь-декабрь 2018 года.

На данный момент подписан договор аренды земельного участка под предприятие, а территория застройки освобождена от инженерных коммуникаций. По словам директора завода Владимира Сиротинина, свайное поле готово на 80%, а на месте главного производственного корпуса строители начали монтировать металлоконструкции. К 20 июля территория будет огорожена.

По подсчетам, стоимость этого проекта составит более 1,6 млрд рублей. Из них 109 млн рублей – федеральная субсидия, 680 млн рублей – вложения инвестора «Русская кожа», 185 млн рублей – договор лизинга со Сбербанком на покупку оборудования. Также планируется занять 640 млн рублей у Фонда развития моногородов под льготный процент.

Для того чтобы проект был окупаемым руководство завода надеется, что Заринск получит статус ТОСЭР, так как это позволит получить ряд льгот, в том числе и налоговых. Заявку на получение такого статуса город уже подал.

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