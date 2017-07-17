В течение месяца нынешний директор театра оперы и балета Владимир Кехман покинет свой пост и сразу после этого, по словам министра культуры РФ Владимира Мединского, будет названо имя нового руководителя, передает «Интерфакс».

Не менее чем через месяц в министерстве культуры РФ назовут имя нового директора Новосибирского театра оперы и балета. В текущий момент кадровая служба министерства, руководство Новосибирской области, театральное сообщество и сам Оперный театр по поручению министра культуры РФ Владимира Мединского рассматривают кандидатов. По его словам, на эту должность должно быть подобрано около восьми кандидатов и только три лидера рейтинга вносятся на утверждение. Имя одного из кандидатов уже известно – это главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.

«Пока работает главный режиссёр, пользуется авторитетом. Нам идут обращения артистов театра в его поддержку, это, безусловно, плюс, но решение будет приниматься комплексное», — цитирует «Интерфакс» Владимира Мединского.

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