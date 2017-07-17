Как стало известно «КС», пермский «ЭР-Телеком Холдинг» совершил еще одну M&A-сделку на новосибирском рынке связи. В состав федерального холдинга вошла новосибирская компания «Крафтсвязь». Предполагается, что в дальнейшем она будет оказывать услуги под брендом «Дом.ru Бизнес».

О том, что «Крафтсвязь» продана «ЭР-Телеком Холдингу», «КС» узнал от участников рынка. Учредитель «Крафтсвязи» Константин Рафаевич подтвердил изданию, что его компания объединяется с «ЭР-Телеком Холдингом».

Стоит отметить, что компания «Крафтсвязь» основана в 1998 году и специализируется на коммуникационных решениях для корпоративного сектора и частных лиц. По данным ее сайта она обслуживает более 2700 фирм и предприятий Новосибирска. Основными направлениями деятельности «Крафтсвязи» являются интернет-провайдинг, услуги IP-телефонии, системы оплаты услуг связи и Интернета на основе универсальной карточной платформы, местная телефонная связь (установка городских номеров). По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании ранее являлись Константин Рафаевич, Роман Головин и Виталий Романосов (генеральный директор компании «Авантел»). До сделки с «ЭР-Телеком Холдингом» единственным учредителем компании оставался Константин Рафаевич.

Предполагается, что с учетом произошедшей сделки «Крафтсвязь» будет оказывать услуги под брендом «Дом.ru Бизнес» (бренд «ЭР-Телекома»). За счет последующей конвергенции с пермским оператором абонентам «Крафтсвязи» будут доступны дополнительные услуги, которые ранее им не предлагались.

Президентом и бенефициаром «ЭР-Телеком Холдинга» является известный пермский предприниматель, бывший вице-президент «Лукойла» Андрей Кузяев. В списке Forbes-2017 он занял 129-ую строчку с состоянием в $800 млн.

По словам Константина Рафаевича, клиентам «Крафтсвязи» не придется совершать дополнительных действий — перезаключать договора, менять телефонные номера, и.т.д. Также собеседник «КС» отмечает, что не должны измениться и условия предоставления услуг.

Что касается персонала «Крафтсвязи», то как отмечает Константин Рафаевич, предполагается, что сотрудники компании в полном составе продолжат работу в объединенной структуре. Вопрос по топ-менеджеру в настоящий момент открыт. Сам Константин Рафаевич отмечает, что он вероятнее всего покинет телеком-отрасль.

Напомним, что «ЭР-Телеком Холдинг» в 2017 году планирует нарастить объем инвестиций на 25% до 15 млрд руб. Из этих денег, как сообщали «Ведомости», до 8 млрд руб. оператор готов потратить на слияния и поглощения. В марте текущего года «ЭР-Телеком Холдинг» уже приобрел крупнейшего новосибирского интернет-провайдера — компанию «Новотелеком» (работает под брендами «Электронный город», «Электронный город Бизнес»). Она продолжит работу под собственными брендами, и к ней будет в дальнейшем присоединен новосибирский филиал «ЭР-Телеком Холдинга». Кроме того, в Новосибирске также функционирует филиал телекоммуникационной компании «Энфорта», которая также ранее была приобретена «ЭР-Телеком Холдингом».

Покупка региональных операторов связи происходит в том числе на заемные средства. Соглашение «ЭР-Телеком Холдинга» с банком ВТБ предусматривает наличие лимита задолженности в 45 млрд руб. при условии, что 75% и 1 акция «Эр-телеком холдинга», а также 55% уставного капитала его единственного акционера – кипрской ER-Telecom Holding Ltd. заложены в банке. В настоящий момент по данным «ТМТ-Consulting», «ЭР-Телеком Холдинг» занимает 10% общероссийского рынка интернет-доступа по показателю абонентской базы, что позволяет ему удерживать второе место после «Ростелекома».

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