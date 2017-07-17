В Горном Алтае восстановят популярный туристический объект

В республике Алтай выбрали подрядчика для реализации проекта «Экологическая реабилитация озера Манжерокское в период 2017—2018 годов». После благоустройства территории власти планируют организовать здесь всесезонный туристический кластер.

На совещании в правительстве республики Алтай министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александр Алисов выступил с докладом о реализации проекта реабилитации озера Манжерок.

Конкурс на выбор подрядчика был объявлен еще в мае с начальной стоимостью работ почти в 73 млн рублей. В начале июля был определен исполнитель, с которым подписан контракт на 72 млн рублей. Основной вид работ по очистке озера – это выемка почти 203 тыс. кубометров иловых отложений. По оценке экспертов, это позволит увеличить глубину озера на полтора метра. Ранее исследователи предостерегали, что озеро мелеет и интенсивно зарастает.

После очистки дна озера планируется благоустройство берега. Средства на эти работы выделит как государство, так и ГЛК «Манжерок». Как передает пресс-служба республиканского правительства, когда программа реабилитации будет завершена, власти планируют обустроить на территории озера Манжерок всесезонный туристический кластер, включающий горнолыжный, гостиничный, ресторанный, развлекательный комплексы и пляжную зону.

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