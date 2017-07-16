В Новосибирске установлен памятник императору Николаю II

Как стало известно «КС», в Новосибирске установлен памятник бывшему императору Российской Империи Николаю II, которого РПЦ признала святым. Скульптурная группа, в которой Николай изображен вместе с сыном, установлена возле храма Александра Невского.



Памятник был установлен до 15 июля, а его официальное открытие назначено на 16 июля. Об этом сообщалось на заседании редакции газеты «»Вестник Новосибирского историко-родословного общества» в офисе Организации казаков «Сибирского казачьего войска» 9 июля, посвященном Дню семьи, любви и верности. Событие анонсировал общественник Сергей Старков. Открытие приурочено к началу крестного хода.

Отметим, что более нигде об открытии памятника не сообщалось, его установка прошла без общественного обсуждения. По информации инициаторов, памятник находится на частной территории, поэтому никаких согласований от городской власти для его установки не требовалось. Об установке памятника «КС» сообщили члены движения «Суть времени», предоставившие редакции фотографию.

Напомним, инициативная группа новосибирцев уже год пытается установить в городе памятник Иосифу Сталину.

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