После новости о реорганизации министерства соцразвития и министерства труда губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому поступило три письма от руководителей общественных организаций и депутатов. Предлагают обсудить «оптимизацию».

Обеспокоенные предстоящим изменением структуры правительства Новосибирской области депутаты и руководители общественных организаций обратились к губернатору. Одно из писем Владимиру Городецкому по поводу «оптимизации» двух региональных министерств — социального развития и труда, занятости и трудовых ресурсов — было направлено 10 июля. Под посланием подписались сенатор от Новосибирской области Владимир Лаптев, трое депутатов (двое коммунистов: председатель Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Вячеслав Журавлев и Вадим Агеенко), ветераны и руководители общественных организаций. Они выражают обеспокоенность тем, как именно пройдет реорганизация.

Помимо обращения от общественников и депутатов, отправленного 10 июля, 13 июля в правительство Новосибирской области поступило отдельное письмо от Вячеслава Журавлева на имя губернатора.

Самым первым пришло еще одно обращение от восьми руководителей общественных организаций, в том числе «День Аиста» и «Солнечный город».

Как ранее сообщал «КС», озабоченность совета ветеранов связана с тем, как перемены могут отразиться на положении незащищенных категорий населения, ветеранах-пенсионерах. Беспокойство вызывает и судьба профтехобразования в области.

В разговоре с корреспондентом «КС» первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов напомнил, что эта тема периодически «всплывала» в течение года, в том числе, предложения об объединении высказывались на сессиях.

Но в беседе с редакцией Вячеслав Журавлев отметил, что если о «перипетиях» с главой министерства соцразвития известно давно, то новость о предстоящих переменах стала неожиданностью как для общественников, так и для депутатов. И с его точки зрения это особенно странно, если учесть, что при губернаторе Новосибирской области действует общественный совет, в который входят парламентарии. Журавлев напомнил, что в ходе «тарифной истории» глава региона высказывался за то, чтобы резонансные решения больше не проходили без обсуждения с депутатами.

Председатель профильного комитета в заксобрании Новосибирской области, по социальной политике, Игорь Гришунин узнал о письме губернатору от корреспондента «КС».

По сведениям «КС», 13 июля с представителями общественных организаций, подписантов одного из писем, встретился вице-губернатор, курирующий соцблок в правительстве Новосибирской области, Александр Титков. Именно он отвечает за предстоящую реорганизацию министерств. Кстати, шесть лет назад, когда был вице-мэром Новосибирска, он курировал объединение трех районов Новосибирска в Центральный округ. А также занимался слиянием структур по управлению культурой, спортом и молодежной политикой в единый департамент мэрии. которым сейчас управляет Анна Терешкова.

В разговоре с «КС» Александр Титков уверил, что процедура создания нового структурного подразделения не будет проходить «закрыто». «Это сложный процесс. Он затрагивает огромное количество жителей области. Это более 800 тысяч получателей пособий и мер социальной поддержки. Кроме того, речь идет о пенсионерах, о людях, которыми занимаются общественные организации. Мы это понимаем. Реформа непростая, ее цель — объединить в одном министерстве структуры, работа которых связана с мерами социальной поддержки. Нет речи о сокращении или упразднении каких-то направлений помощи той или иной категории населения. Напротив, меры социальной поддержки будут наращиваться», — отметил Александр Титков.

С Вячеславом Журавлевым и другими подписантами, вероятно, встретится сам губернатор — после возвращения из отпуска, после 18 июля.

Напомним, 4 июля Владимир Городецкий подписал постановление об изменении в структуре правительства Новосибирской области. Министерство соцразвития и министерство труда будут ликвидированы. Вместо этого создается одно ведомство, по аналогии с федеральным уровнем, где действует единое министерство труда и социальной защиты.

Министерство труда Новосибирской области будет полностью расформировано, его функции поделят министерство образования и новое министерство труда и соцразвития. Как объяснял глава Новосибирской области, реструктуризация нужна в целях оптимизации системы управления региона и для упрощения работы с федеральным министерством.

Городецкий отмечал, что сотрудники обоих министерств перейдут на работу в новое создаваемое ведомство. По информации «КС», части штата будут предложены места в подведомственных учреждениях. В обоих министерствах сейчас работает 280 человек.

Наивно полагать, что губернатор рассматривает нынешнего министра Сергея Пыхтина в качестве руководителя нового ведомства. Глава минсоцразвития уже год находится на больничном, что, по мнению некоторых собеседников «КС», мешает губернатору ег уволить . По информации «КС», на пост главы нового ведомства всерьез рассматривается исполняющая обязанности «отсутствующего по состоянию здоровья» руководителя министерства Елена Бахарева.

Елена Бахарева и министр труда Игорь Шмидт сейчас возглавляют ликвидационную комиссию, которая работает над упразднением двух министерств, которые в ходе реформы сольются в одно.

Останется ли Игорь Шмидт в правительстве после потери министерского кресла — не ясно, но ему будет предложена вакансия.

Новое министерство после ликвидации действующих структур окончательно оформится к осени. Руководитель новой структуры будет официально назначен лишь после одобрения кандидатуры депутатами законодательного собрания Новосибирской области. Сейчас парламент — на каникулах, первая после перерыва сессия состоится ориентировочно 28 сентября. Если ведомство начнет работу до этого, новый министр будет им руководить в ранге ио.

В ближайшее время в «Континенте Сибирь» выйдет подробное интервью с заместителем губернатора Новосибирской области Александром Титковым.

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