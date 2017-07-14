Межтопэнергобанк подготовил меры финоздоровления

Совет директоров Межтопэнергобанка в рамках заседания одобрил перечень мер по финансовому оздоровлению организации. В частности, банк надеется получить помощь от ЦБ.

В четверг 13 июля в Межтопэнергобанке состоялось заседание совета директоров. Напомним, ранее банк заявил о нехватке доступной ликвидности. В ходе заседания руководство одобрило подготовленные меры по финансовому оздоровлению банка.

Так, в пресс-службе организации рассказали, что банк намерен запросить помощь у Банка России, а также получить помощь от собственников и кредиторов. Принято решение оптимизировать организационную структуру банка, что позволит сократить административные расходы, будет продана часть активов и рефинансированы обязательства. Это, по словам руководства, даст дополнительную ликвидность в объеме порядка 5 млрд рублей.

«Кроме того, директора приняли решение остановить выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2016 год, запланированную после 17 июля», — говорится в официальном сообщении.

Банк России проинформирован о решениях, принятых советом директоров банка.

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